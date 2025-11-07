Informasi Harga Dr Emma Sage (EMMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00015774 $ 0.00015774 $ 0.00015774 Low 24 Jam $ 0.00018504 $ 0.00018504 $ 0.00018504 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00015774$ 0.00015774 $ 0.00015774 High 24 Jam $ 0.00018504$ 0.00018504 $ 0.00018504 All Time High $ 0.00037869$ 0.00037869 $ 0.00037869 Harga Terendah $ 0.00003384$ 0.00003384 $ 0.00003384 Perubahan Harga (1 Jam) +5.09% Perubahan Harga (1 Hari) +3.05% Perubahan Harga (7H) +31.15% Perubahan Harga (7H) +31.15%

Harga aktual Dr Emma Sage (EMMA) adalah $0.0001771. Selama 24 jam terakhir, EMMA diperdagangkan antara low $ 0.00015774 dan high $ 0.00018504, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEMMA adalah $ 0.00037869, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00003384.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EMMA telah berubah sebesar +5.09% selama 1 jam terakhir, +3.05% selama 24 jam, dan +31.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dr Emma Sage (EMMA)

Kapitalisasi Pasar $ 177.10K$ 177.10K $ 177.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 177.10K$ 177.10K $ 177.10K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dr Emma Sage saat ini adalah $ 177.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMMA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.10K.