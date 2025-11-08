Harga DREAM Hari Ini

Harga live DREAM (DREAM) hari ini adalah $ 0.00003598, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DREAM ke USD saat ini adalah $ 0.00003598 per DREAM.

DREAM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,869, dengan suplai yang beredar 996.90M DREAM. Selama 24 jam terakhir, DREAM diperdagangkan antara $ 0.00003597 (low) dan $ 0.00003599 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01634701, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003398.

Dalam kinerja jangka pendek, DREAM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DREAM (DREAM)

Kapitalisasi Pasar $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Suplai Peredaran 996.90M 996.90M 996.90M Total Suplai 996,902,801.2922381 996,902,801.2922381 996,902,801.2922381

