Harga dTRINITY S Hari Ini

Harga live dTRINITY S (DS) hari ini adalah $ 0.147881, dengan perubahan 20.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DS ke USD saat ini adalah $ 0.147881 per DS.

dTRINITY S saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,979.05, dengan suplai yang beredar 135.10K DS. Selama 24 jam terakhir, DS diperdagangkan antara $ 0.121408 (low) dan $ 0.146084 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.616788, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.11224.

Dalam kinerja jangka pendek, DS bergerak +1.63% dalam satu jam terakhir dan +4.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dTRINITY S (DS)

Kapitalisasi Pasar $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Suplai Peredaran 135.10K 135.10K 135.10K Total Suplai 135,101.8963515932 135,101.8963515932 135,101.8963515932

