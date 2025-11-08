Harga DYOR hub Hari Ini

Harga live DYOR hub (DYORHUB) hari ini adalah $ 0.00001976, dengan perubahan 4.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DYORHUB ke USD saat ini adalah $ 0.00001976 per DYORHUB.

DYOR hub saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,706.28, dengan suplai yang beredar 997.48M DYORHUB. Selama 24 jam terakhir, DYORHUB diperdagangkan antara $ 0.00001782 (low) dan $ 0.00001982 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00050288, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001721.

Dalam kinerja jangka pendek, DYORHUB bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -35.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DYOR hub (DYORHUB)

Kapitalisasi Pasar $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Suplai Peredaran 997.48M 997.48M 997.48M Total Suplai 997,480,939.528698 997,480,939.528698 997,480,939.528698

Kapitalisasi Pasar DYOR hub saat ini adalah $ 19.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DYORHUB adalah 997.48M, dan total suplainya sebesar 997480939.528698. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.71K.