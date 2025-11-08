Harga EGG Hari Ini

Harga live EGG (EGG) hari ini adalah $ 0.00000355, dengan perubahan 5.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGG ke USD saat ini adalah $ 0.00000355 per EGG.

EGG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,280, dengan suplai yang beredar 5.99B EGG. Selama 24 jam terakhir, EGG diperdagangkan antara $ 0.00000326 (low) dan $ 0.00000356 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00096977, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000309.

Dalam kinerja jangka pendek, EGG bergerak +1.58% dalam satu jam terakhir dan -10.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EGG (EGG)

Kapitalisasi Pasar $ 21.28K$ 21.28K $ 21.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.28K$ 21.28K $ 21.28K Suplai Peredaran 5.99B 5.99B 5.99B Total Suplai 5,987,143,916.0 5,987,143,916.0 5,987,143,916.0

Kapitalisasi Pasar EGG saat ini adalah $ 21.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGG adalah 5.99B, dan total suplainya sebesar 5987143916.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.28K.