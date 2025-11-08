Harga EGG (EGG)
Harga live EGG (EGG) hari ini adalah $ 0.00000355, dengan perubahan 5.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGG ke USD saat ini adalah $ 0.00000355 per EGG.
EGG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,280, dengan suplai yang beredar 5.99B EGG. Selama 24 jam terakhir, EGG diperdagangkan antara $ 0.00000326 (low) dan $ 0.00000356 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00096977, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000309.
Dalam kinerja jangka pendek, EGG bergerak +1.58% dalam satu jam terakhir dan -10.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar EGG saat ini adalah $ 21.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGG adalah 5.99B, dan total suplainya sebesar 5987143916.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.28K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga EGG ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EGG ke USD adalah $ -0.0000012419.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EGG ke USD adalah $ -0.0000017734.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EGG ke USD adalah $ -0.00000397456529554258.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+5.63%
|30 Days
|$ -0.0000012419
|-34.98%
|60 Hari
|$ -0.0000017734
|-49.95%
|90 Hari
|$ -0.00000397456529554258
|-52.82%
Pada tahun 2040, harga EGG berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Egg is a decentralized meme coin that pays homage to the viral Instagram egg of 2019, with an ambitious goal to flip Pepe as the reigning meme in the crypto space. As it embarks on this exciting journey, Egg aims to become the most viral meme on the Solana blockchain. Serving as a playful and entertaining cryptocurrency, Egg offers a unique platform for community engagement and rewards. Its standout utility lies in enabling users to participate in meme battles, providing both entertainment and potential rewards. With its presence across multiple chains and a community-driven ethos, Egg is more than just a meme coin; it's a lighthearted yet promising venture for investors and meme enthusiasts looking for a dynamic and engaging experience in the crypto world.
Once upon a time, in the bustling world of cryptocurrencies and internet memes, there was a visionary known as Klaid "MemeMaster" Eggerson. Klaid, the founder and CEO of EGG, was as quirky as he was brilliant. The story goes that one sunny afternoon, while scrolling through social media, Klaid stumbled upon the record-breaking Instagram egg of 2019. As he chuckled at the egg's simplicity yet viral nature, a lightbulb flickered in his mind. "Why not create a meme coin that's just as fun and community-driven?" he thought.
Thus, EGG was born. But here's the twist: Klaid always believed that the true essence of a meme is its ability to belong to everyone and no one at the same time. So, he decided that while he may have cracked the egg, it was the community that would make the omelet.
Klaid is known to say, "I might have laid the first EGG, but it's the community that hatches it." He envisioned EGG as a project where everyone could crack jokes, share laughs, and maybe even make a few bucks along the way.
Egg is built on the Solana blockchain, renowned for its high-speed and low-cost transactions. This technical foundation is key to Egg's ability to offer a seamless and efficient user experience.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.