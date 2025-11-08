Harga Eggdog Hari Ini

Harga live Eggdog (EGG) hari ini adalah $ 0.00004561, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGG ke USD saat ini adalah $ 0.00004561 per EGG.

Eggdog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,606, dengan suplai yang beredar 999.99M EGG. Selama 24 jam terakhir, EGG diperdagangkan antara $ 0.00004326 (low) dan $ 0.00004589 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01890146, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004101.

Dalam kinerja jangka pendek, EGG bergerak +2.37% dalam satu jam terakhir dan -14.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eggdog (EGG)

Kapitalisasi Pasar $ 45.61K$ 45.61K $ 45.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.61K$ 45.61K $ 45.61K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,987,134.28 999,987,134.28 999,987,134.28

Kapitalisasi Pasar Eggdog saat ini adalah $ 45.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGG adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999987134.28. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.61K.