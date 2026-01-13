Harga EGL1 Hari Ini

Harga live EGL1 (EGL1) hari ini adalah $ 0.01716468, dengan perubahan 3.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGL1 ke USD saat ini adalah $ 0.01716468 per EGL1.

EGL1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,458,733, dengan suplai yang beredar 958.87M EGL1. Selama 24 jam terakhir, EGL1 diperdagangkan antara $ 0.01717205 (low) dan $ 0.0177225 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.122851, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01688602.

Dalam kinerja jangka pendek, EGL1 bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -10.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EGL1 (EGL1)

Kapitalisasi Pasar $ 16.46M$ 16.46M $ 16.46M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.16M$ 17.16M $ 17.16M Suplai Peredaran 958.87M 958.87M 958.87M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar EGL1 saat ini adalah $ 16.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGL1 adalah 958.87M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.16M.