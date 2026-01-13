BursaDEX+
Harga live EGL1 hari ini adalah 0.01716468 USD. Kapitalisasi pasar EGL1 adalah 16,458,733 USD. Lacak informasi harga aktual EGL1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang EGL1

Info Harga EGL1

Penjelasan EGL1

Situs Web Resmi EGL1

Tokenomi EGL1

Prakiraan Harga EGL1

Harga EGL1 (EGL1)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EGL1 ke USD:

$0.01717342
$0.01717342$0.01717342
-2.90%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live EGL1 (EGL1)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:36:58 (UTC+8)

Harga EGL1 Hari Ini

Harga live EGL1 (EGL1) hari ini adalah $ 0.01716468, dengan perubahan 3.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGL1 ke USD saat ini adalah $ 0.01716468 per EGL1.

EGL1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,458,733, dengan suplai yang beredar 958.87M EGL1. Selama 24 jam terakhir, EGL1 diperdagangkan antara $ 0.01717205 (low) dan $ 0.0177225 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.122851, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01688602.

Dalam kinerja jangka pendek, EGL1 bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -10.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EGL1 (EGL1)

$ 16.46M
$ 16.46M$ 16.46M

--
----

$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M

958.87M
958.87M 958.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar EGL1 saat ini adalah $ 16.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGL1 adalah 958.87M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.16M.

Riwayat Harga EGL1 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01717205
$ 0.01717205$ 0.01717205
Low 24 Jam
$ 0.0177225
$ 0.0177225$ 0.0177225
High 24 Jam

$ 0.01717205
$ 0.01717205$ 0.01717205

$ 0.0177225
$ 0.0177225$ 0.0177225

$ 0.122851
$ 0.122851$ 0.122851

$ 0.01688602
$ 0.01688602$ 0.01688602

-0.20%

-3.03%

-10.95%

-10.95%

Riwayat Harga EGL1 (EGL1) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga EGL1 ke USD adalah $ -0.00053650129454447.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EGL1 ke USD adalah $ -0.0003926746.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EGL1 ke USD adalah $ -0.0048358241.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EGL1 ke USD adalah $ -0.02074141321003362.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00053650129454447-3.03%
30 Days$ -0.0003926746-2.28%
60 Hari$ -0.0048358241-28.17%
90 Hari$ -0.02074141321003362-54.71%

Prediksi Harga untuk EGL1

Prediksi Harga EGL1 (EGL1) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EGL1 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga EGL1 (EGL1) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga EGL1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya EGL1 (EGL1)

Situs Web Resmi

Tentang EGL1

Berapa harga EGL1 saat ini?

EGL1 diperdagangkan pada Rp289.5604274940, mencerminkan pergerakan harga sebesar -3.03% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat EGL1?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp277651419280.15, EGL1 berada di peringkat #1268 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian EGL1?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar EGL1?

Terdapat 958871968.9604288 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

EGL1 berosilasi antara Rp289.6847560775 dan Rp298.970599875, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan EGL1 dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2072.44108705, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi EGL1?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Meme, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku EGL1 dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EGL1

Perkembangan Industri Penting EGL1 (EGL1)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi EGL1 Selengkapnya

