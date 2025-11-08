Harga Eid Mubarak Hari Ini

Harga live Eid Mubarak (EIDMUBARAK) hari ini adalah $ 0.00003295, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EIDMUBARAK ke USD saat ini adalah $ 0.00003295 per EIDMUBARAK.

Eid Mubarak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,950, dengan suplai yang beredar 1.00B EIDMUBARAK. Selama 24 jam terakhir, EIDMUBARAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00152704, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000871.

Dalam kinerja jangka pendek, EIDMUBARAK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eid Mubarak (EIDMUBARAK)

Kapitalisasi Pasar $ 32.95K$ 32.95K $ 32.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.95K$ 32.95K $ 32.95K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

