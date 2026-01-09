Apa itu El Dorito?

Apa yang membuat El Dorito unik?

El Dorito memperkenalkan model keanggotaan "Crypto Country Club", yang merupakan yang pertama dari jenisnya. Untuk menjadi anggota, Anda harus memiliki 0,01% dari pasokan $DORITO, yang dikenal sebagai 'Aset Chip Emas Pertama di Dunia.' Model unik ini membedakan El Dorito di dunia kripto. El Dorito (sebelumnya El Dorado) adalah platform perdagangan dan pengelolaan portofolio lintas rantai yang menawarkan antarmuka penukar, agregator hasil multichain, serta jalur masuk dan keluar. Token El Dorito Country Club, $DORITO, berfungsi sekaligus sebagai meme pemasaran dan mata uang keanggotaan, memungkinkan penggunaan semua fitur platform tanpa biaya.

Berapa harga real-time El Dorito hari ini?

Harga live El Dorito berada pada Rp3.60783865695456000, bergerak 3.66% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk DORITO?

DORITO telah diperdagangkan antara Rp3.463901767956000 dan Rp3.63558350121246000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan El Dorito hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana DORITO saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa DORITO menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk El Dorito?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp120262633.76972208000, El Dorito berada di peringkat #11893, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami DORITO baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan El Dorito dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp3535.096719827484000, sementara ATL-nya adalah Rp2.83972684743888000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar DORITO?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (33333224.17991648 token), kinerja kategori dalam Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Dex Aggregator, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.