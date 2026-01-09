Harga El Dorito (DORITO)
Harga live El Dorito (DORITO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DORITO ke USD saat ini adalah $ 0 per DORITO.
El Dorito saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,152.08, dengan suplai yang beredar 33.33M DORITO. Selama 24 jam terakhir, DORITO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.210234, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DORITO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +10.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar El Dorito saat ini adalah $ 7.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DORITO adalah 33.33M, dan total suplainya sebesar 33333224.17991648. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.15K.
--
+3.66%
+10.79%
+10.79%
Sepanjang hari ini, perubahan harga El Dorito ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga El Dorito ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga El Dorito ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga El Dorito ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.66%
|30 Days
|$ 0
|-0.42%
|60 Hari
|$ 0
|-98.29%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga El Dorito berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Apa itu El Dorito?
Apa yang membuat El Dorito unik?
El Dorito memperkenalkan model keanggotaan "Crypto Country Club", yang merupakan yang pertama dari jenisnya. Untuk menjadi anggota, Anda harus memiliki 0,01% dari pasokan $DORITO, yang dikenal sebagai 'Aset Chip Emas Pertama di Dunia.' Model unik ini membedakan El Dorito di dunia kripto. El Dorito (sebelumnya El Dorado) adalah platform perdagangan dan pengelolaan portofolio lintas rantai yang menawarkan antarmuka penukar, agregator hasil multichain, serta jalur masuk dan keluar. Token El Dorito Country Club, $DORITO, berfungsi sekaligus sebagai meme pemasaran dan mata uang keanggotaan, memungkinkan penggunaan semua fitur platform tanpa biaya.
Berapa harga real-time El Dorito hari ini?
Harga live El Dorito berada pada Rp3.60783865695456000, bergerak 3.66% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.
Bagaimana struktur harga harian untuk DORITO?
DORITO telah diperdagangkan antara Rp3.463901767956000 dan Rp3.63558350121246000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.
Berapa volatilitas yang ditunjukkan El Dorito hari ini?
Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.
Dalam zona teknikal mana DORITO saat ini diperdagangkan?
Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa DORITO menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.
Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk El Dorito?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp120262633.76972208000, El Dorito berada di peringkat #11893, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.
Berapa aktivitas perdagangan yang dialami DORITO baru-baru ini?
Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.
Bagaimana perbandingan El Dorito dengan ATH dan ATL-nya?
ATH-nya adalah Rp3535.096719827484000, sementara ATL-nya adalah Rp2.83972684743888000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.
Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar DORITO?
Faktor utama meliputi pasokan beredar (33333224.17991648 token), kinerja kategori dalam Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Dex Aggregator, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.
