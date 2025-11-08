Harga Elawn Moosk Hari Ini

Harga live Elawn Moosk (MOOSK) hari ini adalah $ 0.00003988, dengan perubahan 7.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOOSK ke USD saat ini adalah $ 0.00003988 per MOOSK.

Elawn Moosk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,878, dengan suplai yang beredar 999.85M MOOSK. Selama 24 jam terakhir, MOOSK diperdagangkan antara $ 0.00003602 (low) dan $ 0.00003988 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00400402, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003441.

Dalam kinerja jangka pendek, MOOSK bergerak +8.58% dalam satu jam terakhir dan -30.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elawn Moosk (MOOSK)

Kapitalisasi Pasar $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,850,983.89362 999,850,983.89362 999,850,983.89362

Kapitalisasi Pasar Elawn Moosk saat ini adalah $ 39.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOOSK adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999850983.89362. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.88K.