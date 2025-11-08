Harga Elexium Hari Ini

Harga live Elexium (EX) hari ini adalah $ 0.00832841, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EX ke USD saat ini adalah $ 0.00832841 per EX.

Elexium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,620, dengan suplai yang beredar 3.56M EX. Selama 24 jam terakhir, EX diperdagangkan antara $ 0.00757494 (low) dan $ 0.00947844 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.11, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00559098.

Dalam kinerja jangka pendek, EX bergerak +2.31% dalam satu jam terakhir dan +13.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elexium (EX)

Kapitalisasi Pasar $ 29.62K$ 29.62K $ 29.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Suplai Peredaran 3.56M 3.56M 3.56M Total Suplai 3,588,000.0 3,588,000.0 3,588,000.0

Kapitalisasi Pasar Elexium saat ini adalah $ 29.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EX adalah 3.56M, dan total suplainya sebesar 3588000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.88K.