Harga ellow Hari Ini

Harga live ellow (Y) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi Y ke USD saat ini adalah -- per Y.

ellow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,413.92, dengan suplai yang beredar 987.22M Y. Selama 24 jam terakhir, Y diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, Y bergerak +1.24% dalam satu jam terakhir dan -16.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ellow (Y)

Kapitalisasi Pasar $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Suplai Peredaran 987.22M 987.22M 987.22M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ellow saat ini adalah $ 17.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar Y adalah 987.22M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.64K.