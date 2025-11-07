Harga Elmo Hari Ini

Harga live Elmo (ELMO) hari ini adalah $ 0.00058105, dengan perubahan 3.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELMO ke USD saat ini adalah $ 0.00058105 per ELMO.

Elmo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 170,036, dengan suplai yang beredar 292.64M ELMO. Selama 24 jam terakhir, ELMO diperdagangkan antara $ 0.00056964 (low) dan $ 0.0006016 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03034979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00039066.

Dalam kinerja jangka pendek, ELMO bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -23.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elmo (ELMO)

Kapitalisasi Pasar $ 170.04K$ 170.04K $ 170.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 170.04K$ 170.04K $ 170.04K Suplai Peredaran 292.64M 292.64M 292.64M Total Suplai 292,636,966.432684 292,636,966.432684 292,636,966.432684

Kapitalisasi Pasar Elmo saat ini adalah $ 170.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELMO adalah 292.64M, dan total suplainya sebesar 292636966.432684. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 170.04K.