Harga live Elmo hari ini adalah 0.00058105 USD. Kapitalisasi pasar ELMO adalah 170,036 USD. Lacak informasi harga aktual ELMO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ELMO

Info Harga ELMO

Penjelasan ELMO

Situs Web Resmi ELMO

Tokenomi ELMO

Prakiraan Harga ELMO

Logo Elmo

Harga Elmo (ELMO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ELMO ke USD:

$0.00058105
-1.30%1D
Grafik Harga Live Elmo (ELMO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:20:32 (UTC+8)

Harga Elmo Hari Ini

Harga live Elmo (ELMO) hari ini adalah $ 0.00058105, dengan perubahan 3.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELMO ke USD saat ini adalah $ 0.00058105 per ELMO.

Elmo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 170,036, dengan suplai yang beredar 292.64M ELMO. Selama 24 jam terakhir, ELMO diperdagangkan antara $ 0.00056964 (low) dan $ 0.0006016 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03034979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00039066.

Dalam kinerja jangka pendek, ELMO bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -23.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elmo (ELMO)

Kapitalisasi Pasar Elmo saat ini adalah $ 170.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELMO adalah 292.64M, dan total suplainya sebesar 292636966.432684. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 170.04K.

Riwayat Harga Elmo USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00056964
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.39%

-3.41%

-23.19%

-23.19%

Riwayat Harga Elmo (ELMO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Elmo ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Elmo ke USD adalah $ -0.0003252132.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Elmo ke USD adalah $ -0.0003668520.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Elmo ke USD adalah $ -0.0015707656995569025.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.41%
30 Days$ -0.0003252132-55.96%
60 Hari$ -0.0003668520-63.13%
90 Hari$ -0.0015707656995569025-72.99%

Prediksi Harga untuk Elmo

Prediksi Harga Elmo (ELMO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ELMO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Elmo (ELMO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Elmo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Elmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token.

What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform.

History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers.

What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team.

What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Elmo (ELMO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Elmo

Berapa nilai 1 Elmo pada tahun 2030?
Jika Elmo tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Elmo tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Elmo (ELMO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Elmo Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.