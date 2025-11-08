Harga End Federal Reserve Hari Ini

Harga live End Federal Reserve (EFR) hari ini adalah $ 0.00001502, dengan perubahan 1.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EFR ke USD saat ini adalah $ 0.00001502 per EFR.

End Federal Reserve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,011.54, dengan suplai yang beredar 999.72M EFR. Selama 24 jam terakhir, EFR diperdagangkan antara $ 0.00001463 (low) dan $ 0.00001543 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02534461, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001463.

Dalam kinerja jangka pendek, EFR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar End Federal Reserve (EFR)

Kapitalisasi Pasar $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Suplai Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Total Suplai 999,722,808.443699 999,722,808.443699 999,722,808.443699

Kapitalisasi Pasar End Federal Reserve saat ini adalah $ 15.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EFR adalah 999.72M, dan total suplainya sebesar 999722808.443699. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.01K.