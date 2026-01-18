Harga ENIMZ Hari Ini

Harga live ENIMZ (ENIMZ) hari ini adalah $ 0.02948705, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENIMZ ke USD saat ini adalah $ 0.02948705 per ENIMZ.

ENIMZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,452,014, dengan suplai yang beredar 184.90M ENIMZ. Selama 24 jam terakhir, ENIMZ diperdagangkan antara $ 0.02940206 (low) dan $ 0.02962901 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02962901, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02935016.

Dalam kinerja jangka pendek, ENIMZ bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ENIMZ (ENIMZ)

Kapitalisasi Pasar $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Suplai Peredaran 184.90M 184.90M 184.90M Total Suplai 184,895,186.3046842 184,895,186.3046842 184,895,186.3046842

