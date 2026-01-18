BursaDEX+
Harga live ENIMZ hari ini adalah 0.02948705 USD. Kapitalisasi pasar ENIMZ adalah 5,452,014 USD. Lacak informasi harga aktual ENIMZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ENIMZ

Info Harga ENIMZ

Penjelasan ENIMZ

Tokenomi ENIMZ

Prakiraan Harga ENIMZ

Harga ENIMZ (ENIMZ)

Harga Live 1 ENIMZ ke USD:

$0.02948703
+0.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live ENIMZ (ENIMZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:40:13 (UTC+8)

Harga ENIMZ Hari Ini

Harga live ENIMZ (ENIMZ) hari ini adalah $ 0.02948705, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENIMZ ke USD saat ini adalah $ 0.02948705 per ENIMZ.

ENIMZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,452,014, dengan suplai yang beredar 184.90M ENIMZ. Selama 24 jam terakhir, ENIMZ diperdagangkan antara $ 0.02940206 (low) dan $ 0.02962901 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02962901, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02935016.

Dalam kinerja jangka pendek, ENIMZ bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ENIMZ (ENIMZ)

$ 5.45M
--
$ 5.45M
184.90M
184,895,186.3046842
Kapitalisasi Pasar ENIMZ saat ini adalah $ 5.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ENIMZ adalah 184.90M, dan total suplainya sebesar 184895186.3046842. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.45M.

Riwayat Harga ENIMZ USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02940206
Low 24 Jam
$ 0.02962901
High 24 Jam

$ 0.02940206
$ 0.02962901
$ 0.02962901
$ 0.02935016
+0.01%

+0.27%

--

--

Riwayat Harga ENIMZ (ENIMZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ENIMZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ENIMZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ENIMZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ENIMZ ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.27%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk ENIMZ

Prediksi Harga ENIMZ (ENIMZ) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ENIMZ pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ENIMZ (ENIMZ) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ENIMZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga ENIMZ yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ENIMZ pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga ENIMZ.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang ENIMZ

Berapa harga perdagangan langsung ENIMZ hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk ENIMZ berada pada Rp498.39505136936645000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk ENIMZ?

ENIMZ mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga ENIMZ hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, ENIMZ mengalami pergerakan harga sebesar 0.26%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan ENIMZ hari ini?

Dalam satu hari terakhir, ENIMZ berfluktuasi antara Rp496.95853617317414000 dan Rp500.79448303487369000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ENIMZ

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:40:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ENIMZ (ENIMZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

