Envision Labs
Harga live Envision Labs hari ini adalah 0.00432805 USD. Lacak informasi harga aktual VIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VIS

Info Harga VIS

Penjelasan VIS

Whitepaper VIS

Situs Web Resmi VIS

Tokenomi VIS

Prakiraan Harga VIS

Logo Envision Labs

Harga Envision Labs (VIS)

Tidak masuk listing

$0.0042713
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Envision Labs (VIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:52:31 (UTC+8)

Informasi Harga Envision Labs (VIS) (USD)

$ 0.00428431
Low 24 Jam
$ 0.00447503

+1.02%

-2.63%

-17.23%

-17.23%

Harga aktual Envision Labs (VIS) adalah $0.00432805. Selama 24 jam terakhir, VIS diperdagangkan antara low $ 0.00428431 dan high $ 0.00447503, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVIS adalah $ 0.203013, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00428431.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VIS telah berubah sebesar +1.02% selama 1 jam terakhir, -2.63% selama 24 jam, dan -17.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Envision Labs (VIS)

Kapitalisasi Pasar Envision Labs saat ini adalah $ 238.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIS adalah 55.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 432.81K.

Riwayat Harga Envision Labs (VIS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Envision Labs ke USD adalah $ -0.000117188810827616.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Envision Labs ke USD adalah $ -0.0018587304.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Envision Labs ke USD adalah $ -0.0026147485.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Envision Labs ke USD adalah $ -0.005799741411389492.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000117188810827616-2.63%
30 Days$ -0.0018587304-42.94%
60 Hari$ -0.0026147485-60.41%
90 Hari$ -0.005799741411389492-57.26%

Apa yang dimaksud dengan Envision Labs (VIS)

Envision Labs is the future of media distribution.

Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more.

Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media.

The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Envision Labs (VIS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Envision Labs (USD)

Berapa nilai Envision Labs (VIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Envision Labs (VIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Envision Labs.

Cek prediksi harga Envision Labs sekarang!

VIS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Envision Labs (VIS)

Memahami tokenomi Envision Labs (VIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VIS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Envision Labs (VIS)

Berapa nilai Envision Labs (VIS) hari ini?
Harga live VIS dalam USD adalah 0.00432805 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VIS ke USD saat ini?
Harga VIS ke USD saat ini adalah $ 0.00432805. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Envision Labs?
Kapitalisasi pasar VIS adalah $ 238.04K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VIS?
Suplai beredar VIS adalah 55.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VIS?
VIS mencapai harga ATH sebesar 0.203013 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VIS?
VIS mencapai harga ATL 0.00428431 USD.
Berapa volume perdagangan VIS?
Volume perdagangan 24 jam live VIS adalah -- USD.
Akankah harga VIS naik lebih tinggi tahun ini?
VIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:52:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Envision Labs (VIS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

