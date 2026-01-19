Berapa harga saat ini dari Epicentral Labs?

Epicentral Labs diperdagangkan pada Rp197.0921902852350000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.14% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Epicentral Labs adalah Rp218.77042135943350000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp196.4093740908550000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan LABS hari ini?

Market capitalization berada pada Rp10771983212.245850000, menempatkan aset ini di peringkat #4359 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Epicentral Labs?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan LABS.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 54652600.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Epicentral Labs termasuk?

Epicentral Labs merupakan bagian dari klasifikasi Options,Solana Ecosystem,Governance, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai LABS?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan LABS memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.