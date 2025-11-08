Harga Epoch Hari Ini

Harga live Epoch (EPOCH) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EPOCH ke USD saat ini adalah -- per EPOCH.

Epoch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,087.42, dengan suplai yang beredar 899.78M EPOCH. Selama 24 jam terakhir, EPOCH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EPOCH bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -20.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Epoch (EPOCH)

Kapitalisasi Pasar $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Suplai Peredaran 899.78M 899.78M 899.78M Total Suplai 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Kapitalisasi Pasar Epoch saat ini adalah $ 8.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EPOCH adalah 899.78M, dan total suplainya sebesar 899775204.156491. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.09K.