Harga Eric Hari Ini

Harga live Eric (ERIC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ERIC ke USD saat ini adalah $ 0 per ERIC.

Eric saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,883.59, dengan suplai yang beredar 906.47M ERIC. Selama 24 jam terakhir, ERIC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ERIC bergerak +0.76% dalam satu jam terakhir dan -44.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eric (ERIC)

Kapitalisasi Pasar $ 6.88K$ 6.88K $ 6.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Suplai Peredaran 906.47M 906.47M 906.47M Total Suplai 989,749,499.0 989,749,499.0 989,749,499.0

Kapitalisasi Pasar Eric saat ini adalah $ 6.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ERIC adalah 906.47M, dan total suplainya sebesar 989749499.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.52K.