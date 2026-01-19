Harga Eric (ERIC)
Harga live Eric (ERIC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ERIC ke USD saat ini adalah $ 0 per ERIC.
Eric saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,883.59, dengan suplai yang beredar 906.47M ERIC. Selama 24 jam terakhir, ERIC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, ERIC bergerak +0.76% dalam satu jam terakhir dan -44.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Eric saat ini adalah $ 6.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ERIC adalah 906.47M, dan total suplainya sebesar 989749499.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.52K.
+0.76%
-7.72%
-44.01%
-44.01%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Eric ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Eric ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Eric ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Eric ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-7.72%
|30 Days
|$ 0
|-13.57%
|60 Hari
|$ 0
|-27.95%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Eric berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga Eric saat ini?
Eric diperdagangkan pada Rp0.12828155731050000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -7.72% selama 24 jam terakhir.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat ERIC?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp116342245.72951050000, ERIC berada di peringkat #12154 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.
Berapa volume perdagangan harian Eric?
Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.
Berapa jumlah suplai beredar ERIC?
Terdapat 906465033.669612 token yang beredar di pasar terbuka.
Berapa rentang harga 24 jam terakhir?
Eric berosilasi antara Rp0.12726747385350000 dan Rp0.14011253097550000, mencerminkan volatilitas harian.
Bagaimana perbandingan Eric dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?
Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp1.68151938561550000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.
Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi ERIC?
Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Meme,Cronos Ecosystem,Parody Meme, serta momentum pengembangan di jaringan --.
Bagaimana perilaku ERIC dalam berbagai kondisi pasar?
Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.