Harga Esporte Clube Bahia Fan Token Hari Ini

Harga live Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) hari ini adalah $ 0.0332811, dengan perubahan 3.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAHIA ke USD saat ini adalah $ 0.0332811 per BAHIA.

Esporte Clube Bahia Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,308, dengan suplai yang beredar 1.00M BAHIA. Selama 24 jam terakhir, BAHIA diperdagangkan antara $ 0.0326776 (low) dan $ 0.03476812 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03232875.

Dalam kinerja jangka pendek, BAHIA bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -5.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Kapitalisasi Pasar $ 33.31K$ 33.31K $ 33.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 332.77K$ 332.77K $ 332.77K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Esporte Clube Bahia Fan Token saat ini adalah $ 33.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAHIA adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 332.77K.