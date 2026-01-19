Harga Essentia Hari Ini

Harga live Essentia (ESS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 11.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESS ke USD saat ini adalah $ 0 per ESS.

Essentia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 115,340, dengan suplai yang beredar 1.08B ESS. Selama 24 jam terakhir, ESS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.062291, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ESS bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan +9.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Essentia (ESS)

Kapitalisasi Pasar $ 115.34K$ 115.34K $ 115.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 187.36K$ 187.36K $ 187.36K Suplai Peredaran 1.08B 1.08B 1.08B Total Suplai 1,755,313,373.0 1,755,313,373.0 1,755,313,373.0

