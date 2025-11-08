Harga Ethereans Hari Ini

Harga live Ethereans (OS) hari ini adalah $ 0.03036674, dengan perubahan 6.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OS ke USD saat ini adalah $ 0.03036674 per OS.

Ethereans saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,841, dengan suplai yang beredar 856.01K OS. Selama 24 jam terakhir, OS diperdagangkan antara $ 0.02845277 (low) dan $ 0.03225971 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 74.06, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02209736.

Dalam kinerja jangka pendek, OS bergerak +1.71% dalam satu jam terakhir dan -25.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ethereans (OS)

Kapitalisasi Pasar $ 25.84K$ 25.84K $ 25.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Suplai Peredaran 856.01K 856.01K 856.01K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ethereans saat ini adalah $ 25.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OS adalah 856.01K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.19K.