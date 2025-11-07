BursaDEX+
Harga live Ethernity Chain hari ini adalah 0.051242 USD. Lacak informasi harga aktual ERN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ERN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ERN

Info Harga ERN

Penjelasan ERN

Situs Web Resmi ERN

Tokenomi ERN

Prakiraan Harga ERN

Logo Ethernity Chain

Harga Ethernity Chain (ERN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ERN ke USD:

$0.051284
$0.051284$0.051284
-7.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Ethernity Chain (ERN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:20:35 (UTC+8)

Informasi Harga Ethernity Chain (ERN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
Low 24 Jam
$ 0.055895
$ 0.055895$ 0.055895
High 24 Jam

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.055895
$ 0.055895$ 0.055895

$ 73.86
$ 73.86$ 73.86

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

-1.00%

-7.92%

-20.56%

-20.56%

Harga aktual Ethernity Chain (ERN) adalah $0.051242. Selama 24 jam terakhir, ERN diperdagangkan antara low $ 0.05 dan high $ 0.055895, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highERN adalah $ 73.86, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ERN telah berubah sebesar -1.00% selama 1 jam terakhir, -7.92% selama 24 jam, dan -20.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ethernity Chain (ERN)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

24.03M
24.03M 24.03M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ethernity Chain saat ini adalah $ 1.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ERN adalah 24.03M, dan total suplainya sebesar 30000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.54M.

Riwayat Harga Ethernity Chain (ERN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ethernity Chain ke USD adalah $ -0.00440823740282092.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ethernity Chain ke USD adalah $ -0.0244276711.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ethernity Chain ke USD adalah $ -0.0255192538.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ethernity Chain ke USD adalah $ -0.748732416009511.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00440823740282092-7.92%
30 Days$ -0.0244276711-47.67%
60 Hari$ -0.0255192538-49.80%
90 Hari$ -0.748732416009511-93.59%

Apa yang dimaksud dengan Ethernity Chain (ERN)

Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN.

With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model.

Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations.

Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ethernity Chain (ERN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ethernity Chain (USD)

Berapa nilai Ethernity Chain (ERN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethernity Chain (ERN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethernity Chain.

Cek prediksi harga Ethernity Chain sekarang!

ERN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ethernity Chain (ERN)

Memahami tokenomi Ethernity Chain (ERN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ERN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ethernity Chain (ERN)

Berapa nilai Ethernity Chain (ERN) hari ini?
Harga live ERN dalam USD adalah 0.051242 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ERN ke USD saat ini?
Harga ERN ke USD saat ini adalah $ 0.051242. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ethernity Chain?
Kapitalisasi pasar ERN adalah $ 1.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ERN?
Suplai beredar ERN adalah 24.03M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ERN?
ERN mencapai harga ATH sebesar 73.86 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ERN?
ERN mencapai harga ATL 0.05 USD.
Berapa volume perdagangan ERN?
Volume perdagangan 24 jam live ERN adalah -- USD.
Akankah harga ERN naik lebih tinggi tahun ini?
ERN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ERN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:20:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ethernity Chain (ERN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

