Harga Ethernity Cloud Hari Ini

Harga live Ethernity Cloud (ECLD) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECLD ke USD saat ini adalah -- per ECLD.

Ethernity Cloud saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 207,707, dengan suplai yang beredar 532.74M ECLD. Selama 24 jam terakhir, ECLD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.07643, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ECLD bergerak +1.02% dalam satu jam terakhir dan +4.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ethernity Cloud (ECLD)

Kapitalisasi Pasar $ 207.71K$ 207.71K $ 207.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 389.89K$ 389.89K $ 389.89K Suplai Peredaran 532.74M 532.74M 532.74M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ethernity Cloud saat ini adalah $ 207.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECLD adalah 532.74M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 389.89K.