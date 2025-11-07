Harga Etica Hari Ini

Harga live Etica (ETI) hari ini adalah $ 0.02631411, dengan perubahan 2.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETI ke USD saat ini adalah $ 0.02631411 per ETI.

Etica saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 161,932, dengan suplai yang beredar 6.15M ETI. Selama 24 jam terakhir, ETI diperdagangkan antara $ 0.02559112 (low) dan $ 0.02699774 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.8, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00899131.

Dalam kinerja jangka pendek, ETI bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -15.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Etica (ETI)

Kapitalisasi Pasar $ 161.93K$ 161.93K $ 161.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 161.93K$ 161.93K $ 161.93K Suplai Peredaran 6.15M 6.15M 6.15M Total Suplai 6,153,130.901618437 6,153,130.901618437 6,153,130.901618437

Kapitalisasi Pasar Etica saat ini adalah $ 161.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETI adalah 6.15M, dan total suplainya sebesar 6153130.901618437. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.93K.