Harga live Extra Finance hari ini adalah 0.01369856 USD. Lacak informasi harga aktual EXTRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EXTRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EXTRA

Info Harga EXTRA

Penjelasan EXTRA

Situs Web Resmi EXTRA

Tokenomi EXTRA

Prakiraan Harga EXTRA

Harga Extra Finance (EXTRA)

Harga Live 1 EXTRA ke USD:

-1.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Extra Finance (EXTRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:11:47 (UTC+8)

Informasi Harga Extra Finance (EXTRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.08%

-1.14%

-17.01%

-17.01%

Harga aktual Extra Finance (EXTRA) adalah $0.01369856. Selama 24 jam terakhir, EXTRA diperdagangkan antara low $ 0.01340765 dan high $ 0.0139384, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEXTRA adalah $ 0.287855, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01260351.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EXTRA telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, -1.14% selama 24 jam, dan -17.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Extra Finance (EXTRA)

Kapitalisasi Pasar Extra Finance saat ini adalah $ 5.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXTRA adalah 373.41M, dan total suplainya sebesar 874450589.039459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.96M.

Riwayat Harga Extra Finance (EXTRA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Extra Finance ke USD adalah $ -0.00015888123147167.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Extra Finance ke USD adalah $ -0.0044589347.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Extra Finance ke USD adalah $ -0.0039889343.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Extra Finance ke USD adalah $ -0.009421638410563616.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00015888123147167-1.14%
30 Days$ -0.0044589347-32.55%
60 Hari$ -0.0039889343-29.11%
90 Hari$ -0.009421638410563616-40.75%

Apa yang dimaksud dengan Extra Finance (EXTRA)

What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism.

What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest.

History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism

What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2

What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: $EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol $veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol $EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions. $veEXTRA is used for governance. Any $EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a $veEXTRA in exchange.

Utility By holding $veEXTRA, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and $EXTRA token incentives.

  • The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back $EXTRA tokens from the market and then distribute them to holders of $veEXTRA tokens.
  • A portion of the $EXTRA tokens allocated to the community will also be assigned to $veEXTRA token holders, subject to a specific emission plan.
  • At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. ($veEXTRA holders only) Vote & Governance in the community. $veEXTRAis the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Extra Finance (EXTRA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Extra Finance (USD)

Berapa nilai Extra Finance (EXTRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Extra Finance (EXTRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Extra Finance.

Cek prediksi harga Extra Finance sekarang!

EXTRA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Extra Finance (EXTRA)

Memahami tokenomi Extra Finance (EXTRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EXTRA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Extra Finance (EXTRA)

Berapa nilai Extra Finance (EXTRA) hari ini?
Harga live EXTRA dalam USD adalah 0.01369856 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EXTRA ke USD saat ini?
Harga EXTRA ke USD saat ini adalah $ 0.01369856. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Extra Finance?
Kapitalisasi pasar EXTRA adalah $ 5.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EXTRA?
Suplai beredar EXTRA adalah 373.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EXTRA?
EXTRA mencapai harga ATH sebesar 0.287855 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EXTRA?
EXTRA mencapai harga ATL 0.01260351 USD.
Berapa volume perdagangan EXTRA?
Volume perdagangan 24 jam live EXTRA adalah -- USD.
Akankah harga EXTRA naik lebih tinggi tahun ini?
EXTRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EXTRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Extra Finance (EXTRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

