Informasi Harga Exxon Mobil xStock (XOMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: Low 24 Jam $ 122.5 High 24 Jam $ 122.51 All Time High $ 122.51 Harga Terendah $ 113.85 Perubahan Harga (1 Jam) 0.00% Perubahan Harga (1 Hari) -- Perubahan Harga (7H) +6.06%

Harga aktual Exxon Mobil xStock (XOMX) adalah $122.5. Selama 24 jam terakhir, XOMX diperdagangkan antara low $ 122.5 dan high $ 122.51, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXOMX adalah $ 122.51, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 113.85.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XOMX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +6.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Exxon Mobil xStock (XOMX)

Kapitalisasi Pasar $ 389.38K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.68M Suplai Peredaran 3.18K Total Suplai 30,034.9278485871

Kapitalisasi Pasar Exxon Mobil xStock saat ini adalah $ 389.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XOMX adalah 3.18K, dan total suplainya sebesar 30034.9278485871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.68M.