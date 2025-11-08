Harga EYE Am Watching You Hari Ini

Harga live EYE Am Watching You (EYE) hari ini adalah $ 0.00005653, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EYE ke USD saat ini adalah $ 0.00005653 per EYE.

EYE Am Watching You saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,014, dengan suplai yang beredar 955.42M EYE. Selama 24 jam terakhir, EYE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0078418, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005238.

Dalam kinerja jangka pendek, EYE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EYE Am Watching You (EYE)

Kapitalisasi Pasar $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K Suplai Peredaran 955.42M 955.42M 955.42M Total Suplai 955,422,106.0 955,422,106.0 955,422,106.0

