Harga Fabs Hari Ini

Harga live Fabs (FABS) hari ini adalah $ 0.0015558, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FABS ke USD saat ini adalah $ 0.0015558 per FABS.

Fabs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,307, dengan suplai yang beredar 52.90M FABS. Selama 24 jam terakhir, FABS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01194263, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00126617.

Dalam kinerja jangka pendek, FABS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fabs (FABS)

Kapitalisasi Pasar $ 82.31K$ 82.31K $ 82.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.31K$ 82.31K $ 82.31K Suplai Peredaran 52.90M 52.90M 52.90M Total Suplai 52,903,669.0 52,903,669.0 52,903,669.0

Kapitalisasi Pasar Fabs saat ini adalah $ 82.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FABS adalah 52.90M, dan total suplainya sebesar 52903669.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 82.31K.