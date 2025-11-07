Harga FaraLand Hari Ini

Harga live FaraLand (FARA) hari ini adalah $ 0.00397706, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARA ke USD saat ini adalah $ 0.00397706 per FARA.

FaraLand saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 173,400, dengan suplai yang beredar 43.60M FARA. Selama 24 jam terakhir, FARA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.14, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00260311.

Dalam kinerja jangka pendek, FARA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FaraLand (FARA)

Kapitalisasi Pasar $ 173.40K$ 173.40K $ 173.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 282.37K$ 282.37K $ 282.37K Suplai Peredaran 43.60M 43.60M 43.60M Total Suplai 71,000,000.0 71,000,000.0 71,000,000.0

