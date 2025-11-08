Harga Farcaster Flower Hari Ini

Harga live Farcaster Flower (FLOWER) hari ini adalah $ 0.0000237, dengan perubahan 10.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLOWER ke USD saat ini adalah $ 0.0000237 per FLOWER.

Farcaster Flower saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,695, dengan suplai yang beredar 1.00B FLOWER. Selama 24 jam terakhir, FLOWER diperdagangkan antara $ 0.00002057 (low) dan $ 0.0000237 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00028822, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000901.

Dalam kinerja jangka pendek, FLOWER bergerak +1.24% dalam satu jam terakhir dan -15.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Farcaster Flower (FLOWER)

Kapitalisasi Pasar $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

