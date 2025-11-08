Harga Fart Accelerationism Hari Ini

Harga live Fart Accelerationism (F/ACC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi F/ACC ke USD saat ini adalah -- per F/ACC.

Fart Accelerationism saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,545.31, dengan suplai yang beredar 999.68M F/ACC. Selama 24 jam terakhir, F/ACC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00414195, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, F/ACC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fart Accelerationism (F/ACC)

Kapitalisasi Pasar $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Total Suplai 999,680,887.531996 999,680,887.531996 999,680,887.531996

Kapitalisasi Pasar Fart Accelerationism saat ini adalah $ 9.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar F/ACC adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999680887.531996. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.55K.