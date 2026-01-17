Berapa nilai FAT CAT saat ini?

FAT CAT saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar 0.07% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan FATCAT hari ini, naik atau turun?

FATCAT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed.

Seberapa populer FAT CAT hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual FATCAT.

Apa yang membuat FAT CAT berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed dan dibangun di atas jaringan --, FATCAT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah FATCAT yang beredar di pasar?

Terdapat 850000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah FAT CAT sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp0.0912735294354000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.