Harga Fate Adventure Hari Ini

Harga live Fate Adventure (FA) hari ini adalah $ 0.02978982, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FA ke USD saat ini adalah $ 0.02978982 per FA.

Fate Adventure saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 164,787, dengan suplai yang beredar 5.53M FA. Selama 24 jam terakhir, FA diperdagangkan antara $ 0.02883895 (low) dan $ 0.03141935 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.04, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02358297.

Dalam kinerja jangka pendek, FA bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan -15.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fate Adventure (FA)

Kapitalisasi Pasar $ 164.79K$ 164.79K $ 164.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 297.87K$ 297.87K $ 297.87K Suplai Peredaran 5.53M 5.53M 5.53M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

