Harga FECES Hari Ini

Harga live FECES (FECES) hari ini adalah $ 0.00014774, dengan perubahan 2.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FECES ke USD saat ini adalah $ 0.00014774 per FECES.

FECES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,184, dengan suplai yang beredar 658.61M FECES. Selama 24 jam terakhir, FECES diperdagangkan antara $ 0.00014676 (low) dan $ 0.00015299 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01310285, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014375.

Dalam kinerja jangka pendek, FECES bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -17.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FECES (FECES)

Kapitalisasi Pasar $ 97.18K$ 97.18K $ 97.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.61K$ 110.61K $ 110.61K Suplai Peredaran 658.61M 658.61M 658.61M Total Suplai 749,618,655.6692936 749,618,655.6692936 749,618,655.6692936

Kapitalisasi Pasar FECES saat ini adalah $ 97.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FECES adalah 658.61M, dan total suplainya sebesar 749618655.6692936. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.61K.