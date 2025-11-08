BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Feenix hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FEENIX adalah 8,476.65 USD. Lacak informasi harga aktual FEENIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Feenix hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FEENIX adalah 8,476.65 USD. Lacak informasi harga aktual FEENIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FEENIX

Info Harga FEENIX

Penjelasan FEENIX

Whitepaper FEENIX

Situs Web Resmi FEENIX

Tokenomi FEENIX

Prakiraan Harga FEENIX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Feenix

Harga Feenix (FEENIX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FEENIX ke USD:

--
----
+4.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Feenix (FEENIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:19:41 (UTC+8)

Harga Feenix Hari Ini

Harga live Feenix (FEENIX) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FEENIX ke USD saat ini adalah -- per FEENIX.

Feenix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,476.65, dengan suplai yang beredar 799.92M FEENIX. Selama 24 jam terakhir, FEENIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00968431, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FEENIX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Feenix (FEENIX)

$ 8.48K
$ 8.48K$ 8.48K

--
----

$ 8.48K
$ 8.48K$ 8.48K

799.92M
799.92M 799.92M

799,923,990.653418
799,923,990.653418 799,923,990.653418

Kapitalisasi Pasar Feenix saat ini adalah $ 8.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FEENIX adalah 799.92M, dan total suplainya sebesar 799923990.653418. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.48K.

Riwayat Harga Feenix USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00968431
$ 0.00968431$ 0.00968431

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.65%

-13.06%

-13.06%

Riwayat Harga Feenix (FEENIX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Feenix ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Feenix ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Feenix ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Feenix ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.65%
30 Days$ 0-44.39%
60 Hari$ 0-44.49%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Feenix

Prediksi Harga Feenix (FEENIX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FEENIX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Feenix (FEENIX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Feenix berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Feenix yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga FEENIX untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Feenix.

Apa yang dimaksud dengan Feenix (FEENIX)

Fee-Nix means Zero Fees! Rising from the ashes of a crypto ecosystem littered with chaos and deceit, Feenix emerges as a new hero. Forged through fire, Feenix is a meme token determined to guide the crypto realm into a new rebirth. Feenix has a great utility in the form of a Telegram bot called FeenixBot. FeenixBot is the ultimate bridge enabling users to swap 100s of tokens across 25+ blockchains with ZERO gas fees and without connecting their wallet.

In a market where over 40,000 tokens are launched daily—many of which are scams—Feenix stands out. We’re here to build trust, transparency, and security in the crypto space. With Feenix, you don’t need to worry about rug pulls, hidden risks, or fraudulent activities. Our aim is to make Solana and other blockchains safer and more accessible for users by introducing robust cross-chain swaps and expanding into a full ecosystem with APIs, rewards, privacy tech, and beyond.

Feenix Telegram Bot enables you to swap tokens across 25+ blockchains without the need to connect your wallet, sign up for centralized exchanges, or pay any gas fees. With Feenix, transferring assets from Solana to Ethereum, Binance Smart Chain, or any other supported blockchain is as easy as pie - all without hidden fees or complex processes.

We’re aiming to capture a significant share of the $1.3 billion+ weekly cross-chain swap market. And with our cutting-edge technology and strong foundation, this vision is well within reach. Join us as we grow into a leading force in the world of Cross-Chain Swaps and beyond.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Feenix (FEENIX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Feenix

Berapa nilai 1 Feenix pada tahun 2030?
Jika Feenix tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Feenix tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:19:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Feenix (FEENIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Feenix Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.43
$22.43$22.43

+124.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007120
$0.00007120$0.00007120

+1,324.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009613
$0.009613$0.009613

+140.32%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012001
$0.000012001$0.000012001

+100.01%

Humanity

Humanity

H

$0.24608
$0.24608$0.24608

+73.02%

Flux

Flux

FLUX

$0.17957
$0.17957$0.17957

+64.24%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.