Harga Felis Hari Ini

Harga live Felis (FELIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 96.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FELIS ke USD saat ini adalah -- per FELIS.

Felis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,264.52, dengan suplai yang beredar 311.12B FELIS. Selama 24 jam terakhir, FELIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FELIS bergerak -0.27% dalam satu jam terakhir dan -95.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 150.48K.

Informasi Pasar Felis (FELIS)

Kapitalisasi Pasar $ 4.26K$ 4.26K $ 4.26K Volume (24 Jam) $ 150.48K$ 150.48K $ 150.48K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Suplai Peredaran 311.12B 311.12B 311.12B Total Suplai 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Kapitalisasi Pasar Felis saat ini adalah $ 4.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 150.48K. Suplai beredar FELIS adalah 311.12B, dan total suplainya sebesar 801328527551.2377. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.98K.