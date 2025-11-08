Harga FERG Hari Ini

Harga live FERG (FERG) hari ini adalah $ 0.00000972, dengan perubahan 1.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FERG ke USD saat ini adalah $ 0.00000972 per FERG.

FERG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,705.41, dengan suplai yang beredar 998.83M FERG. Selama 24 jam terakhir, FERG diperdagangkan antara $ 0.00000957 (low) dan $ 0.00000973 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00116317, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000869.

Dalam kinerja jangka pendek, FERG bergerak -0.13% dalam satu jam terakhir dan -12.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FERG (FERG)

Kapitalisasi Pasar $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Suplai Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Total Suplai 998,829,896.838263 998,829,896.838263 998,829,896.838263

Kapitalisasi Pasar FERG saat ini adalah $ 9.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FERG adalah 998.83M, dan total suplainya sebesar 998829896.838263. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.71K.