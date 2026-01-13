Berapa harga live ferscoin?

ferscoin diperdagangkan pada Rp5.23225936737180000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.79% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini FR?

Volatilitas harga FR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk ferscoin?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp4.71546805518660000 (rendah) dan Rp5.54674743120810000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan FR?

Dalam 24 jam terakhir, FR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp10.05064772625630000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp0.80769698237550000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk ferscoin?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan FR dengan token BNB Chain Ecosystem lainnya?

Dalam kategori BNB Chain Ecosystem, FR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.