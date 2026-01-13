BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Fiamma BTC hari ini adalah 88,838 USD. Kapitalisasi pasar FIABTC adalah 229,110 USD. Lacak informasi harga aktual FIABTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Fiamma BTC hari ini adalah 88,838 USD. Kapitalisasi pasar FIABTC adalah 229,110 USD. Lacak informasi harga aktual FIABTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FIABTC

Info Harga FIABTC

Penjelasan FIABTC

Situs Web Resmi FIABTC

Tokenomi FIABTC

Prakiraan Harga FIABTC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fiamma BTC

Harga Fiamma BTC (FIABTC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FIABTC ke USD:

$88,838
$88,838$88,838
-0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Fiamma BTC (FIABTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:21:03 (UTC+8)

Harga Fiamma BTC Hari Ini

Harga live Fiamma BTC (FIABTC) hari ini adalah $ 88,838, dengan perubahan 0.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIABTC ke USD saat ini adalah $ 88,838 per FIABTC.

Fiamma BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 229,110, dengan suplai yang beredar 2.58 FIABTC. Selama 24 jam terakhir, FIABTC diperdagangkan antara $ 88,413 (low) dan $ 90,599 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 132,563, sementara all-time low aset ini adalah $ 69,195.

Dalam kinerja jangka pendek, FIABTC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fiamma BTC (FIABTC)

$ 229.11K
$ 229.11K$ 229.11K

--
----

$ 229.11K
$ 229.11K$ 229.11K

2.58
2.58 2.58

2.57897556
2.57897556 2.57897556

Kapitalisasi Pasar Fiamma BTC saat ini adalah $ 229.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIABTC adalah 2.58, dan total suplainya sebesar 2.57897556. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 229.11K.

Riwayat Harga Fiamma BTC USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 88,413
$ 88,413$ 88,413
Low 24 Jam
$ 90,599
$ 90,599$ 90,599
High 24 Jam

$ 88,413
$ 88,413$ 88,413

$ 90,599
$ 90,599$ 90,599

$ 132,563
$ 132,563$ 132,563

$ 69,195
$ 69,195$ 69,195

--

-0.91%

-3.47%

-3.47%

Riwayat Harga Fiamma BTC (FIABTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fiamma BTC ke USD adalah $ -821.6978215179.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fiamma BTC ke USD adalah $ -7.1248076000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fiamma BTC ke USD adalah $ -8,950.9259928000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fiamma BTC ke USD adalah $ -23,219.63716042777.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -821.6978215179-0.91%
30 Days$ -7.1248076000-0.00%
60 Hari$ -8,950.9259928000-10.07%
90 Hari$ -23,219.63716042777-20.72%

Prediksi Harga untuk Fiamma BTC

Prediksi Harga Fiamma BTC (FIABTC) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FIABTC pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Fiamma BTC (FIABTC) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Fiamma BTC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Fiamma BTC yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FIABTC pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Fiamma BTC.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Fiamma BTC (FIABTC)

Situs Web Resmi

Tentang Fiamma BTC

Berapa harga pasar saat ini untuk FIABTC?

Harga saat ini adalah Rp1496619509.0570130000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.91% selama 24 jam terakhir. Pembaruan harga mencerminkan data pasar agregat secara langsung.

Berapa likuiditas yang dimiliki Fiamma BTC di berbagai bursa?

Dengan skor likuiditas --/100, FIABTC menunjukkan kedalaman pasar yang stabil di berbagai venue perdagangan dengan volume tinggi.

Berapa volume harian untuk FIABTC?

Selama 24 jam terakhir, para pedagang telah menukar senilai Rp-- dari FIABTC. Volume perdagangan yang tinggi berkontribusi pada spread yang lebih ketat dan transaksi yang lebih lancar.

Berapa rentang harga hari ini untuk Fiamma BTC?

Harga telah bergerak antara Rp1489459698.0375255000 hingga Rp1526286396.5989365000, mencerminkan rentang volatilitas hari ini.

Apa yang menentukan aksesibilitas dan popularitas FIABTC di pasar global?

Faktor-faktor tersebut meliputi daftar di bursa, ketersediaan pasangan perdagangan, kedalaman likuiditas, serta seberapa terintegrasi FIABTC dalam ekosistem --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fiamma BTC

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:21:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fiamma BTC (FIABTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Fiamma BTC Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02320
$0.02320$0.02320

+132.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8024
$0.8024$0.8024

+167.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.7001
$0.7001$0.7001

+250.40%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3407
$0.3407$0.3407

+246.23%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0129040
$0.0129040$0.0129040

+55.46%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005209
$0.0000000005209$0.0000000005209

+38.86%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.