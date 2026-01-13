Harga Fiamma BTC Hari Ini

Harga live Fiamma BTC (FIABTC) hari ini adalah $ 88,838, dengan perubahan 0.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIABTC ke USD saat ini adalah $ 88,838 per FIABTC.

Fiamma BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 229,110, dengan suplai yang beredar 2.58 FIABTC. Selama 24 jam terakhir, FIABTC diperdagangkan antara $ 88,413 (low) dan $ 90,599 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 132,563, sementara all-time low aset ini adalah $ 69,195.

Dalam kinerja jangka pendek, FIABTC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fiamma BTC (FIABTC)

Kapitalisasi Pasar $ 229.11K$ 229.11K $ 229.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 229.11K$ 229.11K $ 229.11K Suplai Peredaran 2.58 2.58 2.58 Total Suplai 2.57897556 2.57897556 2.57897556

