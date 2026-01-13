Harga FINANCE Hari Ini

Harga live FINANCE (FINANCE) hari ini adalah $ 0.00000285, dengan perubahan 2.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FINANCE ke USD saat ini adalah $ 0.00000285 per FINANCE.

FINANCE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,517, dengan suplai yang beredar 10.00B FINANCE. Selama 24 jam terakhir, FINANCE diperdagangkan antara $ 0.0000028 (low) dan $ 0.00000293 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012812, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000166.

Dalam kinerja jangka pendek, FINANCE bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -6.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FINANCE (FINANCE)

Kapitalisasi Pasar $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FINANCE saat ini adalah $ 28.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FINANCE adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.52K.