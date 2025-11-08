Harga Finger Monkey Hari Ini

Harga live Finger Monkey (FM) hari ini adalah $ 0.0000403, dengan perubahan 4.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FM ke USD saat ini adalah $ 0.0000403 per FM.

Finger Monkey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,689, dengan suplai yang beredar 960.00M FM. Selama 24 jam terakhir, FM diperdagangkan antara $ 0.00003733 (low) dan $ 0.00005247 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010498, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003036.

Dalam kinerja jangka pendek, FM bergerak +1.47% dalam satu jam terakhir dan +1.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Finger Monkey (FM)

Kapitalisasi Pasar $ 38.69K$ 38.69K $ 38.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K Suplai Peredaran 960.00M 960.00M 960.00M Total Suplai 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

Kapitalisasi Pasar Finger Monkey saat ini adalah $ 38.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FM adalah 960.00M, dan total suplainya sebesar 985587307.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.72K.