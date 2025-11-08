Harga Finminity Hari Ini

Harga live Finminity (FMT) hari ini adalah $ 0.00585199, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FMT ke USD saat ini adalah $ 0.00585199 per FMT.

Finminity saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,873, dengan suplai yang beredar 3.74M FMT. Selama 24 jam terakhir, FMT diperdagangkan antara $ 0.00577259 (low) dan $ 0.00586637 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.03, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00553313.

Dalam kinerja jangka pendek, FMT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Finminity (FMT)

Kapitalisasi Pasar $ 21.87K$ 21.87K $ 21.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.52K$ 58.52K $ 58.52K Suplai Peredaran 3.74M 3.74M 3.74M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

