Harga Fireball Hari Ini

Harga live Fireball (FIREBALL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 32.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIREBALL ke USD saat ini adalah $ 0 per FIREBALL.

Fireball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,494, dengan suplai yang beredar 851.60M FIREBALL. Selama 24 jam terakhir, FIREBALL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00202206, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FIREBALL bergerak -4.11% dalam satu jam terakhir dan -2.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fireball (FIREBALL)

Kapitalisasi Pasar $ 94.49K$ 94.49K $ 94.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 94.49K$ 94.49K $ 94.49K Suplai Peredaran 851.60M 851.60M 851.60M Total Suplai 851,599,682.565397 851,599,682.565397 851,599,682.565397

Kapitalisasi Pasar Fireball saat ini adalah $ 94.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIREBALL adalah 851.60M, dan total suplainya sebesar 851599682.565397. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 94.49K.