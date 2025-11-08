Harga Flaze Coin Hari Ini

Harga live Flaze Coin (FLAZE) hari ini adalah $ 0.00336595, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLAZE ke USD saat ini adalah $ 0.00336595 per FLAZE.

Flaze Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,847, dengan suplai yang beredar 19.27M FLAZE. Selama 24 jam terakhir, FLAZE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01720448, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00211363.

Dalam kinerja jangka pendek, FLAZE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +14.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flaze Coin (FLAZE)

Kapitalisasi Pasar $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Suplai Peredaran 19.27M 19.27M 19.27M Total Suplai 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Kapitalisasi Pasar Flaze Coin saat ini adalah $ 64.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLAZE adalah 19.27M, dan total suplainya sebesar 19265572.042045552. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.85K.