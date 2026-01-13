Harga flETH Hari Ini

Harga live flETH (FLETH) hari ini adalah $ 3,095.53, dengan perubahan 1.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLETH ke USD saat ini adalah $ 3,095.53 per FLETH.

flETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,925,981, dengan suplai yang beredar 621.16 FLETH. Selama 24 jam terakhir, FLETH diperdagangkan antara $ 3,077.1 (low) dan $ 3,161.08 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,948.08, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,397.12.

Dalam kinerja jangka pendek, FLETH bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan -4.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar flETH (FLETH)

Kapitalisasi Pasar $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Suplai Peredaran 621.16 621.16 621.16 Total Suplai 621.1611578556132 621.1611578556132 621.1611578556132

Kapitalisasi Pasar flETH saat ini adalah $ 1.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLETH adalah 621.16, dan total suplainya sebesar 621.1611578556132. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.93M.