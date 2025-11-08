Harga Flip Coin Hari Ini

Harga live Flip Coin (FLIPCOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLIPCOIN ke USD saat ini adalah -- per FLIPCOIN.

Flip Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,311.39, dengan suplai yang beredar 999.90M FLIPCOIN. Selama 24 jam terakhir, FLIPCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FLIPCOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flip Coin (FLIPCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,896,767.0 999,896,767.0 999,896,767.0

Kapitalisasi Pasar Flip Coin saat ini adalah $ 9.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLIPCOIN adalah 999.90M, dan total suplainya sebesar 999896767.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.31K.