Harga Fluminense FC Fan Token Hari Ini

Harga live Fluminense FC Fan Token (FLU) hari ini adalah $ 0.02524725, dengan perubahan 14.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLU ke USD saat ini adalah $ 0.02524725 per FLU.

Fluminense FC Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,783, dengan suplai yang beredar 2.13M FLU. Selama 24 jam terakhir, FLU diperdagangkan antara $ 0.02203069 (low) dan $ 0.02526212 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 306.22, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02031981.

Dalam kinerja jangka pendek, FLU bergerak +1.74% dalam satu jam terakhir dan +2.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fluminense FC Fan Token (FLU)

Kapitalisasi Pasar $ 53.78K$ 53.78K $ 53.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 252.62K$ 252.62K $ 252.62K Suplai Peredaran 2.13M 2.13M 2.13M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fluminense FC Fan Token saat ini adalah $ 53.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLU adalah 2.13M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 252.62K.