Berapa nilai FOMO saat ini?

FOMO saat ini diperdagangkan seharga Rp31.451708912, dengan pergerakan harga sebesar -1.05% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan FOMO hari ini, naik atau turun?

FOMO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Education,Ethereum Ecosystem.

Seberapa populer FOMO hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual FOMO.

Apa yang membuat FOMO berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Education,Ethereum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, FOMO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah FOMO yang beredar di pasar?

Terdapat 404067501.7874642 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah FOMO sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp209.214617248, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp17.54692576, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.