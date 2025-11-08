Harga Forever Alone Hari Ini

Harga live Forever Alone (ALONE) hari ini adalah $ 0.00001225, dengan perubahan 0.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALONE ke USD saat ini adalah $ 0.00001225 per ALONE.

Forever Alone saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,234.6, dengan suplai yang beredar 999.27M ALONE. Selama 24 jam terakhir, ALONE diperdagangkan antara $ 0.00001146 (low) dan $ 0.00001228 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00207579, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000997.

Dalam kinerja jangka pendek, ALONE bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -18.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Forever Alone (ALONE)

Kapitalisasi Pasar $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Suplai Peredaran 999.27M 999.27M 999.27M Total Suplai 999,265,880.901089 999,265,880.901089 999,265,880.901089

Kapitalisasi Pasar Forever Alone saat ini adalah $ 12.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALONE adalah 999.27M, dan total suplainya sebesar 999265880.901089. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.23K.